В России могут появиться собственные видеохостинги на фоне цензуры YouTube

Одновременно Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к YouTube-каналам информационного агентства ANNA NEWS, которому руководство видеохостинга запретило создавать собственные каналы на ресурсе. В Роскомнадзоре заявили, что цензурирование российских СМИ нарушает политику свободного распространения информации.

«Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA NEWS», — сказано в письсе Роскомнадзора в Google.

Напомним, 28 октября Роскомнадзор направил повторное письмо руководству американских компаний Facebook, Google и Twitter с требованием прекратить политику цензуры российских СМИ. Тогда уточнили, что ограничение компанией Google LLC доступа россиян к фильму «Беслан», размещенному на видеохостинге YouTube, суд Таганского района Москвы признал цензурой.

Ранее бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН оценил, как ответные санкции России за цензуру соцсетей навредят авторитету страны в области регулирования интернета.



«Депутаты должны понимать, есть ли у нас ресурсы для контроля за исполнением подобных законов. История с Telegram стала наглядным примером, что нет. Двухлетнее противостояние ничем не завершилось. Если мы хотим диктовать условия нашим как бы партнерам, которые нарушают правила, нужно либо стать сильнее, либо научиться причинять им неудобства. Мы этого сейчас сделать не можем», - считает он.

