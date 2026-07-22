Цены в студию: Какие квартиры доступны россиянам по льготной ипотеке
Дмитрий Ракута заявил НСН, что раньше студии рассматривали в большей степени как инвестицию, сейчас покупатель недвижимости более тщательно выбирает проект.
Чаще всего в ипотеку покупают однокомнатные квартиры, реже двухкомнатные, а студии стали самым невыгодным вариантом, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Квартиры-студии в январе—июле 2026 года сформировали 15% от совокупного предложения жилья в новостройках в крупных городах России, потеряв за год 2 процентных пункта. В Москве доля студий сократилась заметнее: с 17% до 11%. Это связано с градостроительными ограничениями, снижением инвестиционного спроса и общим разочарованием покупателей в формате, пишет «Коммерсант». Ракута объяснил, что происходит на рынке.
«Если говорим про ипотеку, здесь есть ряд существенных ограничений, у нас есть нормы по минимальным нормативам площади. Плюс сильно ужесточили требования к самой семейной ипотеке. Раньше студии рассматривали в большей степени как инвестицию, сейчас покупатель недвижимости более тщательно выбирает проект, квадратные метры, не разменивается на маленькую площадь. Если человек использует право семейной ипотеки, у него эта льгота теряется, сейчас невыгодно покупать небольшие квартиры. Поэтому случилась корректировка по спросу и предложению. В период нестабильности инвестировать в студии не так логично», - сказал он.
Ракута также раскрыл, какие квартиры сегодня выгоднее покупать при семейной ипотеке.
«Чаще всего в ипотеку покупают однокомнатные квартиры, реже двухкомнатные. Если говорим про семьи с детьми, все зависит от возможностей. Если говорим про Москву и семейную ипотеку, суммы кредита в 12 миллионов рублей недостаточно, чтобы купить трехкомнатную квартиру. Стоимость самих квартир сильно выше. На вторичном рынке берут небольшие суммы в ипотеку – 5-6 миллионов рублей», - заключил собеседник НСН.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал НСН, что сдача дома у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода. Он дал советы, как не нарваться на значительный срыв срока, выбирая новостройку.
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