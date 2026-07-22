«Если говорим про ипотеку, здесь есть ряд существенных ограничений, у нас есть нормы по минимальным нормативам площади. Плюс сильно ужесточили требования к самой семейной ипотеке. Раньше студии рассматривали в большей степени как инвестицию, сейчас покупатель недвижимости более тщательно выбирает проект, квадратные метры, не разменивается на маленькую площадь. Если человек использует право семейной ипотеки, у него эта льгота теряется, сейчас невыгодно покупать небольшие квартиры. Поэтому случилась корректировка по спросу и предложению. В период нестабильности инвестировать в студии не так логично», - сказал он.

Ракута также раскрыл, какие квартиры сегодня выгоднее покупать при семейной ипотеке.

«Чаще всего в ипотеку покупают однокомнатные квартиры, реже двухкомнатные. Если говорим про семьи с детьми, все зависит от возможностей. Если говорим про Москву и семейную ипотеку, суммы кредита в 12 миллионов рублей недостаточно, чтобы купить трехкомнатную квартиру. Стоимость самих квартир сильно выше. На вторичном рынке берут небольшие суммы в ипотеку – 5-6 миллионов рублей», - заключил собеседник НСН.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал НСН, что сдача дома у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода. Он дал советы, как не нарваться на значительный срыв срока, выбирая новостройку.

