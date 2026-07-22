Небольшое снижение ключевой ставки не приведет к тому, что кредиты для граждан и бизнеса станут более доступными, это даст экономике лишь микроэффекты.

«Это может привести к продолжению снижения ставок по депозитам. Но оно будет незначительным, так как вызовет определённый отток средств. Значительного снижения процентных ставок по ипотечным и другим кредитам не произойдёт, потому что ситуация в экономике не такая идеальная, кроме того есть понимание рисков. Поэтому глобально на рынке ничего не изменится, незначительное понижение ключевой ставки даст экономике лишь микроэффекты», - прогнозирует председатель правления.

В то же время Скворцов не видит рисков массовых банкротств осенью при сохранении жесткой ДКП.

«Центральный Банк отслеживает качество кредитных портфелей банков, поэтому каких-то пугающих цифр рисков банкротств нет. При этом понятно, что ситуация в целом не улучшается. В то же время я не очень верю, что осенью всё посыплется», - сказал он НСН.

Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку лишь на 25 б.п., до 14,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 24 июля.

На ближайшем заседании ЦБ снизит ставку максимум на 25 базисных пунктов, если вообще будет снижение. Об этом НСН ранее рассказал экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

