СМИ: На фабрике в Румынии произошло два сильных взрыва

Два сильных взрыва прогремели на деревообрабатывающей фабрике Kronospan в городе Брашов в Румынии. Об этом пишет местный портал bizbrasov.ro.

Отмечается, что первый хлопок прозвучал примерно в 06:25 мск, возник пожар. На фабрику прибыли спасатели. Позднее здесь прогремел еще один взрыв, который уничтожил крышу одного из корпусов.

Данных о пострадавших не поступало, причины ЧП пока неизвестны.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в центре Дубая.

