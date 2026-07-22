СМИ: На фабрике в Румынии произошло два сильных взрыва
22 июля 202612:06
Юлия Савченко
Два сильных взрыва прогремели на деревообрабатывающей фабрике Kronospan в городе Брашов в Румынии. Об этом пишет местный портал bizbrasov.ro.
Отмечается, что первый хлопок прозвучал примерно в 06:25 мск, возник пожар. На фабрику прибыли спасатели. Позднее здесь прогремел еще один взрыв, который уничтожил крышу одного из корпусов.
Данных о пострадавших не поступало, причины ЧП пока неизвестны.
Ранее очевидцы сообщили о взрывах в центре Дубая.
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