Росавиация: Запрещены транзитные полеты через московский авиаузел

В Росавиации также указали, что до 02:59 мск 12 августа полеты в границах МАУ разрешено выполнять только на высотах ниже эшелона 160 (примерно 4900 метров).

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Росавиация сообщила об ограничении полетов легких, сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников над Москвой и некоторыми областями Центрального федерального округа на высоте до 5200 м.

