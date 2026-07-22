Росавиация: Запрещены транзитные полеты через московский авиаузел

Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиационный узел (МАУ) до 12 августа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Федеральное агентство выпустило соответствующее извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, пишет RT.

Расчистить пространство: Почему в Москве запретили легкомоторные самолёты

В Росавиации также указали, что до 02:59 мск 12 августа полеты в границах МАУ разрешено выполнять только на высотах ниже эшелона 160 (примерно 4900 метров).

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Росавиация сообщила об ограничении полетов легких, сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников над Москвой и некоторыми областями Центрального федерального округа на высоте до 5200 м.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:ПолетыМоскваРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры