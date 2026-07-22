Росавиация: Запрещены транзитные полеты через московский авиаузел
Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиационный узел (МАУ) до 12 августа. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Федеральное агентство выпустило соответствующее извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, пишет RT.
В Росавиации также указали, что до 02:59 мск 12 августа полеты в границах МАУ разрешено выполнять только на высотах ниже эшелона 160 (примерно 4900 метров).
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее Росавиация сообщила об ограничении полетов легких, сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников над Москвой и некоторыми областями Центрального федерального округа на высоте до 5200 м.
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