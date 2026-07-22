Глава Минтруда назвал профессии, которые останутся востребованными в будущем

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков перечислил профессии, которые останутся востребованными на рынке труда и в горизонте 2032 года. Об этом пишет ТАСС.

По словам Котякова, речь идет о профессиях агронома, ветеринарного фельдшера, технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения.

«Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы на рынке труда», – подчеркнул министр.

Глава Минтруда добавил, что почти 42 тысяч специалистов по указанным направлениям должны будут прийти в отрасль.

Ранее Котяков назвал возрастную категорию 40-45 лет наиболее производительной и одной из самых востребованных на рынке труда.

