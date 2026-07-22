Глава Минтруда назвал профессии, которые останутся востребованными в будущем
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков перечислил профессии, которые останутся востребованными на рынке труда и в горизонте 2032 года. Об этом пишет ТАСС.
По словам Котякова, речь идет о профессиях агронома, ветеринарного фельдшера, технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения.
«Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы на рынке труда», – подчеркнул министр.
Глава Минтруда добавил, что почти 42 тысяч специалистов по указанным направлениям должны будут прийти в отрасль.
Ранее Котяков назвал возрастную категорию 40-45 лет наиболее производительной и одной из самых востребованных на рынке труда.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров анонсировал переговоры с Рубио 23 июля
- Аналитик раскрыл причины рекордного обвала рынка акций в России
- Банкиры не поверили, что осенью экономика России посыплется
- Нулевая инвестиция: Почему снимать квартиру выгоднее, чем брать ипотеку
- Росавиация: Запрещены транзитные полеты через московский авиаузел
- СМИ: На фабрике в Румынии произошло два сильных взрыва
- Глава Минтруда назвал профессии, которые останутся востребованными в будущем
- Цены в студию: Какие квартиры доступны россиянам по льготной ипотеке
- Невролог рассказал, как правильно проводить «уборку» мозга для профилактики деменции
- В ДТП под Архангельском пострадали шесть человек, в том числе четыре подростка