Аналитик раскрыл причины рекордного обвала рынка акций в России
Ярослав Кабаков заявил НСН, что российский фондовый рынок снижается фактически уже 20 недель, это снижение носит системный характер.
Капитал в Россию прийти пока не может, это сложно, так как есть ограничения, это ведет к отсутствию источников финансирования, что бьет по фондовому рынку, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Российский фондовый рынок снижается фактически уже 20 недель, это снижение носит системный характер. Влияет несколько факторов. Во-первых, жесткость денежно-кредитной политики, во-вторых, облигации федерального займа показывают шестнадцатую доходность (16%), ставки меньше ключевой ставки, что создает дисбаланс. Ряд компаний сейчас испытывают колоссальные сложности с привлечением капитала. Официальная инфляция у нас в районе 6%, а ключевая ставка 14,25%. Капитал в Россию прийти пока не может, это сложно, так как есть ограничения, что ведет к отсутствию источников финансирования, что давит на инвесторов. Плюс остаются заблокированные активы. Все это приводит к тому, что рынок акций валится. Шоки, связанные с ценами на бензин, не добавляют оптимизма на фондовом рынке», - рассказал он.
Российский фондовый рынок переживает один из самых сложных периодов за последние годы. В июле 2026 года индекс Мосбиржи опускался ниже психологической отметки в 2000 пунктов, достигнув минимальных значений с осени 2022 года. С начала года рынок потерял около 15%, а акции ряда крупнейших российских компаний обновили многолетние минимумы.
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