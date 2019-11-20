Цены на такси в 2020 году не вырастут

«Если говорить о прогнозах на 2020 год, то вряд ли цены вырастут. Вырастут соразмерно инфляции – не значительно. С учетом того, что такси во многих регионах выполняет еще и социальную функцию, потому что не везде хорошо ходит общественный транспорт, то рост цен может привести к остановке небольшого региона. Поэтому цены останутся на прежнем уровне», - сказала она.

Также существенный рост тарифов в пресс-центре НСН опроверг и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Многие, после того как в августе появилась некая версия что планируется разработать новый законопроект в Госдуме, [заявили], что стоимость поездки в такси вырастет в 10 раз, кто-то даже говорил, что в 15 раз. Мы заверяем вас, что такого роста не произойдет. Если и будет повышение, то совсем незначительное – порядка 10%», - сказал он.

При этом, Золотов заявил, что без повышения стоимости такси добиться безопасности поездок невозможно.

