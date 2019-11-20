Цены на такси в 2020 году не вырастут
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?».
В 2019 году было начато несколько крупных реформ, которые касаются рынка легкового такси в России. Среди них поправки по установке онлайн-касс, введение в ряде регионов налога на самозанятых водителей и другие меры. В ответ водители, сотрудничающие с одним из крупнейших агрегаторов, уже устроили массовые бойкоты в Воронеже, Клину, Брянске, Твери, Казани и других городах. Причиной они называют понижение тарифов.
Председатель Общественного совета по развитию такси в РФ Ирина Зарипова заявила, что в будущем году повышения стоимости поездок на такси останется на уровне 2019 года.
«Если говорить о прогнозах на 2020 год, то вряд ли цены вырастут. Вырастут соразмерно инфляции – не значительно. С учетом того, что такси во многих регионах выполняет еще и социальную функцию, потому что не везде хорошо ходит общественный транспорт, то рост цен может привести к остановке небольшого региона. Поэтому цены останутся на прежнем уровне», - сказала она.
Также существенный рост тарифов в пресс-центре НСН опроверг и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Многие, после того как в августе появилась некая версия что планируется разработать новый законопроект в Госдуме, [заявили], что стоимость поездки в такси вырастет в 10 раз, кто-то даже говорил, что в 15 раз. Мы заверяем вас, что такого роста не произойдет. Если и будет повышение, то совсем незначительное – порядка 10%», - сказал он.
При этом, Золотов заявил, что без повышения стоимости такси добиться безопасности поездок невозможно.
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