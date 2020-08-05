Цены на лекарства вырастут на 5-10% во втором полугодии
Это не так плохо, как можно было бы подумать.
Цены на лекарства вырастут на 5-10% во втором полугодии, рассказал президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ", академик РАН, профессор Сергей Колесников в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в ходе пресс-конференции на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»
«Запасы исчерпались, они будут пополняться по другой цене», - пояснил он.
Гендиректор DSM GROUP Шуляк Сергей в ходе пресс-конференции добавил, что если не повышать цены на дешевые лекарства, они уйдут с рынка и их заменят лекарства с ценой в несколько раз выше.
Исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова отметила, что еще одним фактором роста цен является как маркировака лекарств, так и невозможность из-за нее продавать лекарства по блистерам, а не упаковкой. То есть общая стоимость упаковки лекарства выросла, а покупатели не могут купить таблетки в меньшем объеме, чем полная пачка.
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