Цены на лекарства вырастут на 5-10% во втором полугодии, рассказал президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ", академик РАН, профессор Сергей Колесников в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в ходе пресс-конференции на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»

«Запасы исчерпались, они будут пополняться по другой цене», - пояснил он.

Гендиректор DSM GROUP Шуляк Сергей в ходе пресс-конференции добавил, что если не повышать цены на дешевые лекарства, они уйдут с рынка и их заменят лекарства с ценой в несколько раз выше.

Исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова отметила, что еще одним фактором роста цен является как маркировака лекарств, так и невозможность из-за нее продавать лекарства по блистерам, а не упаковкой. То есть общая стоимость упаковки лекарства выросла, а покупатели не могут купить таблетки в меньшем объеме, чем полная пачка.

