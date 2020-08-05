Академик РАН: Интересы производителей дорогих лекарств лоббируют в правительстве

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»

Президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников объяснил, что в правительстве часто принимаются решения, лоббирующие интересы компаний, которые продают именно дорогие лекарства в России.

«Жизненно необходимые лекарственные препараты не исчезнут из продажи. Они просто будут закупаться у других производителей по более высоким ценам - в два, в три, а то и больше раз дороже. Есть тут определенный лоббизм со стороны производителей дорогих лекарств, они, конечно, заинтересованы в вымывании дешевых лекарств с рынка. А задача правительства совсем другая – сделать доступными эти лекарства, и сделать так, чтобы покупка этих лекарств не наносила ущерб бюджету. Чем больше правительство закупает дорогих лекарств, тем меньше идет на другие цели здравоохранения. А наши правители, кажется, не понимают, работая не как государственные управленцы, а как лоббисты определенных компаний», - рассказал он.

Ранее на пресс-конференции НСН исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова объяснила причину подорожания лекарств. Она заявила, что из-за пандемии коронавируса население начало активно скупать дорогие лекарства, более эффективные в борьбе с COVID-19.

