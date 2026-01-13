«Совокупная выручка фитнес-отрасли в стране по итогам 2025 года, достигла 217,25 млрд руб., что на 15,99% больше, чем годом ранее. При этом рынок фактически входит в фазу контролируемой стагнации: динамика роста обеспечивается в основном повышением цен, маржинальность бизнеса снижается, а издержки растут быстрее доходов. В 2025 году более 85% клубов по всей стране поднимали стоимость клубных карт — в среднем на 18%. Это был вынужденный шаг, потому что арендные ставки выросли на 20%, фонд оплаты труда — на 17%, коммунальные расходы — на 15%, а затраты на расходники и обслуживание оборудования — ещё на 14–18%», - рассказала она.

По ее словам, цены продолжат расти, а большие сетевые клубы уступят место небольшим студиям у дома.

«С начала 2026 года закладывается очередной виток повышения — в среднем на 15% по стране. Это связано с продолжающимся ростом затрат и новой нагрузкой на фонд оплаты труда. Рост рынка обеспечивается не за счёт расширения аудитории, а за счёт цен. На этом фоне клубы смещают фокус с экспансии на удержание клиента и повышение эффективности. В 2025 году 73% игроков рынка работали на стабильность и оптимизацию, и только 22% занимались активным расширением. Сегодня выигрышнее позиция у клубов малого, бутикового формата — прежде всего студий. Это более гибкие, менее затратные бизнес-модели. По данным организации, 71% всех новых запусков в 2025 году — это студии. Доля классических клубов — 22%, а полноформатных объектов с бассейнами — лишь 7%», - пояснила она.

Силина назвала ситуацию тревожным сигналом для когда-то высокодоходной отрасли, но отметила, что в этом не виновата конкуренция с онлайн-сегментом.

«В премиальных форматах маржинальность по итогам 2025 года снизилась до 14%, а в остальных сегментах держится около 7%. Это тревожный сигнал для отрасли, которая ранее считалась высокодоходной. Онлайн-сервисы и тренировки не столько конкурируют с офлайн-клубами, сколько дополняют их. После пандемии многие потребители привыкли к гибридным форматам, и сегодня рынок активно развивает цифровую компоненту. Тем не менее, онлайн пока не способен полноценно заменить живой клуб: он не даёт ни атмосферы, ни профессионального оборудования, ни прямого взаимодействия с квалифицированным тренером. На сегодняшний день онлайн-сегмент оттягивает не более 8–10% клиентской базы — при этом значительная часть этой аудитории использует оба формата параллельно», - добавила собеседница НСН.

У молодежи поменялся стиль занятий спортом: им важно надолго не привязываться к одному фитнес-клубу и комбинировать разную физическую активность, например, стретчинг с пилатесом и кардио. Об этом НСН рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

