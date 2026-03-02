Россиян призвали отказаться от поездок за границу в Великий пост

По его словам, в настоящее время ни одна страна сегодня не может гарантировать туристам 100-процентную безопасность, поэтому поездка за рубеж ради «пьянства и блуда» — это «греховное искушение судьбы».

«Пост дан для очищения души, для молитвы, для добрых дел. А что предлагают зарубежные курорты? Нескончаемый поток развлечений, вседозволенность, пьянство, блуд. Это прямой путь к духовной погибели», - указал он.

Иванов добавил, что в России, которая продолжает надёжно защищать своих граждан, есть «тысячи благодатных мест, куда можно отправиться с чистой душой».

Великий пост — это строгий период церковного года. В старину в это время не проводили шумные гуляния и свадьбы, пишут «Известия».

