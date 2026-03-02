Россиян призвали отказаться от поездок за границу в Великий пост
Россиянам следует отказаться от поездок за границу в Великий пост. Об этом «Газете.Ru» заявил глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его словам, в настоящее время ни одна страна сегодня не может гарантировать туристам 100-процентную безопасность, поэтому поездка за рубеж ради «пьянства и блуда» — это «греховное искушение судьбы».
«Пост дан для очищения души, для молитвы, для добрых дел. А что предлагают зарубежные курорты? Нескончаемый поток развлечений, вседозволенность, пьянство, блуд. Это прямой путь к духовной погибели», - указал он.
Иванов добавил, что в России, которая продолжает надёжно защищать своих граждан, есть «тысячи благодатных мест, куда можно отправиться с чистой душой».
Великий пост — это строгий период церковного года. В старину в это время не проводили шумные гуляния и свадьбы, пишут «Известия».
Горячие новости
- Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке прямого доступа к VPN
- Шульман заочно получила срок за уклонение от обязанностей иноагента
- Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с кронпринцем Саудовской Аравии
- Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любой миг
- Apple представила бюджетный iPhone 17e
- Россиян призвали отказаться от поездок за границу в Великий пост
- МО РФ: Численность войск НАТО в Прибалтике выросла почти в два раза
- НАТО не будет участвовать в операции США и Израиля в Иране
- ФИДЕ исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Карякина
- «Скромный человек»: Зачем Кинчев выпустил сольный альбом «Я»