Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любой миг

Третья мировая война формально пока ещё не идёт. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Путин обсудил с эмиром Катара американо-израильскую агрессию против Ирана

По его мнению, если американский лидер Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов», то третья мировая «несомненно начнётся».

«И триггером может стать любое событие», - заключил он.

Ранее Медведев заявил, что все переговоры США с Ираном были лишь операцией прикрытия, так как никто ни о чём «договариваться особенно и не хотел», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВойнаДональд ТрампСШАДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры