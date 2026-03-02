Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любой миг
2 марта 202618:43
Третья мировая война формально пока ещё не идёт. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, если американский лидер Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов», то третья мировая «несомненно начнётся».
«И триггером может стать любое событие», - заключил он.
Ранее Медведев заявил, что все переговоры США с Ираном были лишь операцией прикрытия, так как никто ни о чём «договариваться особенно и не хотел», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
