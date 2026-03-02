КСИР объявил о новой волне ударов против США и Израиля

Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».

