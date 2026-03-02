КСИР объявил о новой волне ударов против США и Израиля
Корпус стражей исламской революции сообщил о начале очередного этапа ударов по целям США и Израиля. Заявление военного формирования распространило государственное телевидение IRIB.
В сообщении говорится, что стартовала двенадцатая волна операции под названием «Правдивое обещание-4», направленной против «позиций противника».
Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп заявил, что США ликвидировали военное руководство Ирана за час
- КСИР заявил об уничтожении «оставшихся» объектов ВМС США в Бахрейне
- Пакистану предсказали войну на истощение с Афганистаном
- При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали семь человек, введен режим ЧС
- Депутаты предложили отменить штраф за случайную утерю паспорта
- «Березка» и «Матрешка»: Застройщики начнут использовать только русские названия
- КСИР объявил о новой волне ударов против США и Израиля
- Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке прямого доступа к VPN
- Шульман заочно получила срок за уклонение от обязанностей иноагента
- Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с кронпринцем Саудовской Аравии