КСИР объявил о новой волне ударов против США и Израиля

Корпус стражей исламской революции сообщил о начале очередного этапа ударов по целям США и Израиля. Заявление военного формирования распространило государственное телевидение IRIB.

В сообщении говорится, что стартовала двенадцатая волна операции под названием «Правдивое обещание-4», направленной против «позиций противника».

В Израиле опровергли заявление КСИР об атаке на офис Нетаньяху

Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики. В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИзраильИран

Горячие новости

Все новости

партнеры