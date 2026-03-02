НАТО не будет участвовать в операции США и Израиля в Иране
Страны Европы поддерживают военную операцию США и Израиля в Иране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Он также отметил, что силы Североатлантического альянса участвовать в данной операции не будут.
«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», - сказал генсек журналистам.
Рютте также добавил, что Иран представлял угрозу для соседей и для Европы, поэтому лидеры европейских государств «чрезвычайно рады» нанесённым ударам.
Ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила «Радиоточке НСН», что у России нет юридической обязанности вступать в войну на стороне Тегерана.
Горячие новости
- НАТО не будет участвовать в операции США и Израиля в Иране
- ФИДЕ исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Карякина
- «Скромный человек»: Зачем Кинчев выпустил сольный альбом «Я»
- Армия Израиля нанесла более 600 ударов по военной инфраструктуре Ирана
- Путин обсудил с королем Бахрейна эскалацию вокруг Ирана
- СМИ: Умерла супруга Али Хаменеи
- Зеленский заявил о возможном изменении переговорной площадки
- Без Toyota и Nissan: Как хаос в ОАЭ ударил по российскому авторынку
- «Хайп на трэше»: Сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» назвали крутым успехом
- Просадка 8%: Риелторы опровергли успешные показатели по вводу жилья за 2025 год