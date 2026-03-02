НАТО не будет участвовать в операции США и Израиля в Иране

Он также отметил, что силы Североатлантического альянса участвовать в данной операции не будут.

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», - сказал генсек журналистам.

Рютте также добавил, что Иран представлял угрозу для соседей и для Европы, поэтому лидеры европейских государств «чрезвычайно рады» нанесённым ударам.

Ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи заявила «Радиоточке НСН», что у России нет юридической обязанности вступать в войну на стороне Тегерана.