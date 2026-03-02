ФИДЕ исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Карякина
Российский гроссмейстер Сергей Карякин был включён, а затем исключён из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает RT.
В организации заявили, что матч, сыгранный россиянином на турнире «Российской шахматной короны», был включён в рейтинг‑лист с нарушением правил.
«Статус шахматиста был изменён на «неактивный» и он был удалён из списка активных игроков», — указали в ФИДЕ.
Сам Карякин в разговоре с ТАСС отметил, что решение организации является «абсолютно политизированным».
Ранее шахматист Ян Непомнящий отказался выступать за сборную России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
