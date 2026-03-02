Шульман заочно получила срок за уклонение от обязанностей иноагента

В ведомстве указали, что Шульман распространяла в интернете материалы без соответствующей маркировки. После двух административных протоколов в отношении политолога возбудили уголовное дело.

«Мировой суд признал Шульман виновной... заочно приговорил её к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Также политологу на три года запретили заниматься размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Ране суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

