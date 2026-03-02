МО РФ: Численность войск НАТО в Прибалтике выросла почти в два раза

Численность войск НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше на сегодняшний день составляет около 22 тысяч военнослужащих. Как пишет RT, об этом заявил первый замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Захарова: Без устранения расширения НАТО невозможно урегулирование на Украине

Выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам, он отметил, что с февраля 2022 года численность натовских коалиционных сил в указанных странах «выросла почти в два раза».

«Милитаризация прибалтийских государств сопровождается антироссийской информационной кампанией о необходимости защиты от агрессии РФ», - указал Ильин.

Генерал-майор добавил, что также продолжается оперативное оборудование приграничной с Россией территории.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что для достижения устойчивого мира на Украине НАТО следует вернуться к границам 1997 года, пишут «Известия».

