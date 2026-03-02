МО РФ: Численность войск НАТО в Прибалтике выросла почти в два раза
Численность войск НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше на сегодняшний день составляет около 22 тысяч военнослужащих. Как пишет RT, об этом заявил первый замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
Выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам, он отметил, что с февраля 2022 года численность натовских коалиционных сил в указанных странах «выросла почти в два раза».
«Милитаризация прибалтийских государств сопровождается антироссийской информационной кампанией о необходимости защиты от агрессии РФ», - указал Ильин.
Генерал-майор добавил, что также продолжается оперативное оборудование приграничной с Россией территории.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что для достижения устойчивого мира на Украине НАТО следует вернуться к границам 1997 года, пишут «Известия».
Горячие новости
- КСИР объявил о новой волне ударов против США и Израиля
- Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке прямого доступа к VPN
- Шульман заочно получила срок за уклонение от обязанностей иноагента
- Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с кронпринцем Саудовской Аравии
- Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любой миг
- Apple представила бюджетный iPhone 17e
- Россиян призвали отказаться от поездок за границу в Великий пост
- МО РФ: Численность войск НАТО в Прибалтике выросла почти в два раза
- НАТО не будет участвовать в операции США и Израиля в Иране
- ФИДЕ исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Карякина