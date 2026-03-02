Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с кронпринцем Саудовской Аравии
Ситуация на Ближнем Востоке стала главной темой телефонного разговора, который провели президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд. Об этом со ссылкой на Кремль пишет RT.
Отмечается, что стороны выразили серьёзную обеспокоенность в связи с рисками разрастания зоны конфликта, который может привести к катастрофическим последствиям.
«Российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами», - говорится в сообщении.
Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, в свою очередь, высказал мнение, что Москва может сыграть стабилизирующую роль с учётом её дружественных отношений с Ираном и странами Персидского залива.
Ранее Путин обсудил американо-израильскую агрессию против Ирана с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке прямого доступа к VPN
- Шульман заочно получила срок за уклонение от обязанностей иноагента
- Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с кронпринцем Саудовской Аравии
- Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любой миг
- Apple представила бюджетный iPhone 17e
- Россиян призвали отказаться от поездок за границу в Великий пост
- МО РФ: Численность войск НАТО в Прибалтике выросла почти в два раза
- НАТО не будет участвовать в операции США и Израиля в Иране
- ФИДЕ исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Карякина
- «Скромный человек»: Зачем Кинчев выпустил сольный альбом «Я»