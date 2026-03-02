Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с кронпринцем Саудовской Аравии

Ситуация на Ближнем Востоке стала главной темой телефонного разговора, который провели президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд. Об этом со ссылкой на Кремль пишет RT.

Путин обсудил с эмиром Катара американо-израильскую агрессию против Ирана

Отмечается, что стороны выразили серьёзную обеспокоенность в связи с рисками разрастания зоны конфликта, который может привести к катастрофическим последствиям.

«Российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами», - говорится в сообщении.

Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, в свою очередь, высказал мнение, что Москва может сыграть стабилизирующую роль с учётом её дружественных отношений с Ираном и странами Персидского залива.

Ранее Путин обсудил американо-израильскую агрессию против Ирана с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
