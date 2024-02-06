Цены на экономкласс на внутрироссийских авиарейсах подросли на 11,2%

Отмечается, что рост цен связан с необходимостью проводить техобслуживание и ремонт лайнеров, кроме того, увеличилась стоимость запчастей иностранного производства, при этом сложности с поставками комплектующих не решатся в ближайшее время.

Совокупность факторов дает основания предполагать, что при благоприятном сценарии импортозамещения билеты будут расти в цене ежегодно на 15-20%, при неблагоприятном сценарии — до 30%.

Щербаченко отметил также рост стоимости билетов на поезда — с 1 декабря 2023 года на 10,75% увеличилась цена на пассажирские и грузовые перевозки.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что нагрузка авиакомпаний дополнительными обязательствами, в частности, принудительной посадкой пассажиров рядом с детьми, — прямой путь к росту цен на авиабилеты.

