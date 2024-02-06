Цены на экономкласс на внутрироссийских авиарейсах подросли на 11,2%
Цены на авиабилеты экономкласса при перелетах внутри России увеличились в январе 11,2%. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко.
Отмечается, что рост цен связан с необходимостью проводить техобслуживание и ремонт лайнеров, кроме того, увеличилась стоимость запчастей иностранного производства, при этом сложности с поставками комплектующих не решатся в ближайшее время.
Совокупность факторов дает основания предполагать, что при благоприятном сценарии импортозамещения билеты будут расти в цене ежегодно на 15-20%, при неблагоприятном сценарии — до 30%.
Щербаченко отметил также рост стоимости билетов на поезда — с 1 декабря 2023 года на 10,75% увеличилась цена на пассажирские и грузовые перевозки.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что нагрузка авиакомпаний дополнительными обязательствами, в частности, принудительной посадкой пассажиров рядом с детьми, — прямой путь к росту цен на авиабилеты.
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