Центробанк заявил о росте финансовых пирамид под видом онлайн-игр
Число финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры, выросло в России. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные Центробанка.
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По информации регулятора, более 22% нелегальных проектов привлекали пользователей возможностью быстро и легко заработать внутри игры — «заплати и выиграй». Пирамиды отличаются отсутствием соревновательного элемента. В ЦБ указали, что увеличение количества подобных проектов связано с текущей экономической ситуацией и заинтересованностью россиян в дополнительном заработке. При этом регулятор усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид в Сети, отмечает «Свободная пресса».
«Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», — заявили в ЦБ.
В регуляторе добавили, что сейчас большинство пирамид представляют собой небольшие анонимные проекты с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия.
Как отметил директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов, известно около 100 разновидностей подобных игр, в которых пользователей завлекают возможностью быстро заработать деньги в игре-симуляторе бизнеса. Создатели таких приложений заявляют, что можно вложить 2–5 тысячи рублей и, применив должные навыки, развить игровой бизнес и получить деньги с возможностью их вывода. Однако в определенный момент все вложенные игроком средства исчезают.
Эксперты отмечают, что заработать на подобных играх удается лишь небольшому числу профессионалов. Граждане теряют более 100 млрд рублей от действий финансовых пирамид ежегодно, ущерб от экономических онлайн-игр может достигать $5 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru