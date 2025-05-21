Россиянам назвали причины плохой работы кондиционера в автомобиле
Ключевым элементом системы кондиционирования в автомобиле является компрессор, и его поломка парализует работу кондиционера. Об этом «Газете.Ru» заявил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
По его словам, к плохой работе или отказу системы кондиционирования в автомобиле могут привести грязный или забитый салонный фильтр, загрязнившийся испаритель, а также забитый грязью и пухом конденсатор.
«Со временем уплотнительные элементы, прокладки и соединения кондиционера теряют герметичность... В результате система постепенно теряет хладагент», — пояснил эксперт.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что в России необходимо узаконить жидкости для автомобилей, которые продаются вдоль дорог и стоят дешевле.
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