Центробанк запустил голосование по выбору символа для купюры 1000 рублей
Центробанк запустил голосование по выбору символа для 1000-рублевой банкноты. Оно продлится до 12 декабря.
За процессом можно будет следить на сайте ЦБ в режиме реального времени. Выбрать предлагается из 25 изображений достопримечательностей Приволжского федерального округа. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость для всей страны. Среди них — Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», международный аэропорт Гагарин в Самаре и другие.
В регуляторе отметили, что в прошлом году выпуск модернизированной купюры приостановили, так как ряд изображений «вызвали неоднозначную реакцию».
Выпуск с прежним дизайном приостановили после появления жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лицевая сторона купюры не изменится, там останется изображение Нижнего Новгорода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru