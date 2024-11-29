Центробанк запустил голосование по выбору символа для купюры 1000 рублей

В регуляторе отметили, что в прошлом году выпуск модернизированной купюры приостановили, так как ряд изображений «вызвали неоднозначную реакцию».

Выпуск с прежним дизайном приостановили после появления жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лицевая сторона купюры не изменится, там останется изображение Нижнего Новгорода.

