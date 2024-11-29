Центробанк запустил голосование по выбору символа для купюры 1000 рублей

Центробанк запустил голосование по выбору символа для 1000-рублевой банкноты. Оно продлится до 12 декабря.

За процессом можно будет следить на сайте ЦБ в режиме реального времени. Выбрать предлагается из 25 изображений достопримечательностей Приволжского федерального округа. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость для всей страны. Среди них — Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», международный аэропорт Гагарин в Самаре и другие.

Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано

В регуляторе отметили, что в прошлом году выпуск модернизированной купюры приостановили, так как ряд изображений «вызвали неоднозначную реакцию».

Выпуск с прежним дизайном приостановили после появления жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лицевая сторона купюры не изменится, там останется изображение Нижнего Новгорода.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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