Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано

«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть», - сказал он.

По словам Аксакова, пятитысячная купюра в нынешних условиях удовлетворяет население. При этом в России на данный момент почти 90% платежей совершается с помощью платежных карт, многие не пользуются наличными.

Ранее депутат также заявлял, что мелкие монеты не пользуются большим спросом у россиян, потому следует подумать над целесообразностью их производства, напоминает «Радиоточка НСН».

