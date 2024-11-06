Аксаков заявил, что появление купюры в 10 тысяч рублей не оправдано
Купюра номиналом 10 тысяч рублей возможно пользовалась бы спросом, однако ее печать нецелесообразна, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть», - сказал он.
По словам Аксакова, пятитысячная купюра в нынешних условиях удовлетворяет население. При этом в России на данный момент почти 90% платежей совершается с помощью платежных карт, многие не пользуются наличными.
Ранее депутат также заявлял, что мелкие монеты не пользуются большим спросом у россиян, потому следует подумать над целесообразностью их производства, напоминает «Радиоточка НСН».
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