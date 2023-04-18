Центробанк РФ опроверг связи с мировой финансовой закулисой
Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг миф о том, что решения финансового регулятора диктуются из-за границы. Об этом он заявил ведущему подкаста Первого канала «Легкие деньги».
Зампред отметил, что ключевые решения принимает совет директоров ЦБ. Он напомнил, что заседания по ключевой ставке проходят регулярно, а другие решения готовятся в результате циклов консультаций и совещаний.
Заботкин призвал относиться к заявлениям о связях с мировой закулисой как к мифу, который сформировался десятки лет назад.
Глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что швейцарские банки, вероятнее всего, не конфискуют, а заморозят российские активы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru