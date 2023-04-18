Центробанк РФ опроверг связи с мировой финансовой закулисой

Зампред отметил, что ключевые решения принимает совет директоров ЦБ. Он напомнил, что заседания по ключевой ставке проходят регулярно, а другие решения готовятся в результате циклов консультаций и совещаний.

Заботкин призвал относиться к заявлениям о связях с мировой закулисой как к мифу, который сформировался десятки лет назад.

Глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что швейцарские банки, вероятнее всего, не конфискуют, а заморозят российские активы.

