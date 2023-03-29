Убыток Центробанка РФ вырос в 27 раз

В 2021 году убыток ЦБ составил 26,3 миллиарда рублей. В 2022-м он превысил 721 миллиард.

По результатам прошлого года активы Банка России уменьшились на 5,2 триллиона рублей.

Убыток возник из-за расходов по операциям с ценными бумагами, объяснил регулятор. Речь идет о реализации акций банка «Открытие» и внесении ценных бумаг АО «Минбанк» в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Интерес россиян к инвестициям снижается, констатировал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, наибольшей популярностью такие вложения пользовались в 2021 году, передает НСН.

