Убыток Центробанка РФ вырос в 27 раз
По итогам 2022 года убыток Банка России вырос в 27 раз, передают СМИ со ссылкой на годовой отчет регулятора.
В 2021 году убыток ЦБ составил 26,3 миллиарда рублей. В 2022-м он превысил 721 миллиард.
По результатам прошлого года активы Банка России уменьшились на 5,2 триллиона рублей.
Убыток возник из-за расходов по операциям с ценными бумагами, объяснил регулятор. Речь идет о реализации акций банка «Открытие» и внесении ценных бумаг АО «Минбанк» в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Интерес россиян к инвестициям снижается, констатировал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, наибольшей популярностью такие вложения пользовались в 2021 году, передает НСН.
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