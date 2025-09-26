Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

В частности, россияне и нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые зарубежные счета не более миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте. Лимит на операции через системы денежных переводов – 10 тысяч долларов в месяц или эквивалент в другой валюте.

Работающие в России иностранцы из дружественных и недружественных стран могут в месяц перевести за рубеж сумму, не превышающую размер их зарплаты.

«Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в РФ нерезидентов и юрлиц из недружественных стран, кроме иностранных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физлиц», - указали в пресс-службе регулятора.

Ранее Центробанк РФ в очередной раз продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

