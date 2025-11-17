В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что оснований для повышения пенсионного возраста в России в настоящее время нет, сообщают «Известия».
По словам парламентария, у граждан, достигших пенсионного возраста, есть выбор: выйти на пенсию или продолжить трудовую деятельность.
Бессараб пояснила, что при отсрочке оформления пенсии ее размер может значительно увеличиться. Например, отложив выход на пенсию на пять лет, можно увеличить выплаты примерно на 40%, а при отсрочке на 10 лет — более чем в два раза за счет индексации пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты.
Ранее депутат Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
- Правоохранители вывели из подъезда мать обезглавленного мальчика
- СМИ: Эпштейн критиковал теории заговора об авиакатастрофе под Смоленском
- Маск: Человекоподобный робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность
- СМИ: Расчленённый матерью мальчик был инвалидом, он не мог ходить
- Ушаков: Россия и США активно ведут разговор по урегулированию на Украине
- В Госдуме просят проверить производителя туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного
- Мать обезглавленного малыша могла находиться в психотическом состоянии в момент убийства
- СМИ: Испытания ракеты «Буревестник» вызвали серьезную обеспокоенность в НАТО
- Португалия разгромила Армению 9:1 и вышла на ЧМ-2026
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru