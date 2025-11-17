В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что оснований для повышения пенсионного возраста в России в настоящее время нет, сообщают «Известия».

Россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей в месяц

По словам парламентария, у граждан, достигших пенсионного возраста, есть выбор: выйти на пенсию или продолжить трудовую деятельность.

Бессараб пояснила, что при отсрочке оформления пенсии ее размер может значительно увеличиться. Например, отложив выход на пенсию на пять лет, можно увеличить выплаты примерно на 40%, а при отсрочке на 10 лет — более чем в два раза за счет индексации пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты.

Ранее депутат Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ГосдумаПенсияПенсионеры

Горячие новости

Все новости

партнеры