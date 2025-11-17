СМИ: Эпштейн критиковал теории заговора об авиакатастрофе под Смоленском
Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальных преступлениях и покончивший с собой в 2019 году, в своих электронных письмах высказывал критику в адрес сторонников теорий заговора, связанных с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году, сообщает радиостанция RMF24.
Эпштейн критиковал распространение конспирологических версий трагедии, утверждая, что они мешают польскому обществу осмыслить масштабы национальной трагедии. Финансист подчеркивал, что подобные теории не имеют под собой доказательной базы.
«Как поляк, в некоторой степени знакомый с местной политикой и экономикой, и как журналист, отслеживающий мировые события, я поражен тем, сколько людей верит этим теориям заговора. Ученым и экспертам, продвигающим такие идеи, должно быть стыдно», — писал Эпштейн.
Катастрофа самолета Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту произошла в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.
На борту лайнера не было взрыва, заявил ранее официальный представитель генпрокуратуры республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
