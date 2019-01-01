Центробанк назвал главные способы краж денег со счетов россиян

Центробанк назвал основные способы кражи денег со счетов россиян при использовании ими мобильных устройств. В докладе Банка России, представленном на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, отмечается, что почти в каждом третьем случае (29%) россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности и неграмотности, пишут «Известия».

Схема, которую используют мошенники почти всегда одинаковая: они представляются жертвам сотрудниками банка или службы безопасности; предлагают услуги или говорят об обнаружении подозрительной активности на счете; получают от клиентов личные данные и коды доступа, после чего выводят все деньги со счетов, уточняет РИА ФАН.