В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 121 км восточнее города Баглан. Очаг располагался на глубине 123 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7 за сутки после мощного землетрясения в регионе.



