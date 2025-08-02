В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
2 августа 202502:42
Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в горах Гиндукуш в Афганистане. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр толчков находился в 121 км восточнее города Баглан. Очаг располагался на глубине 123 км.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Ранее на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7 за сутки после мощного землетрясения в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru