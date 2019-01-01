Психолог рассказал, как распознать финансовую пирамиду и не потерять сбережения

Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков. Сумма ущерба составила около миллиарда рублей. Клинический психолог, писатель и ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс рассказал НСН, почему люди продолжают верить в «легкие деньги» и дал конкретные советы, как не попасться на уловки злоумышленников и сохранить «кровно» заработанные сбережения.

«Желание получить «легкие деньги» заложено в психологии бедного человека, это никак не вытравить. Значимая часть населения хочет, не прикладывая усилий, сорвать куш. Понимание приходит с опытом, когда человек зарабатывает, сохраняет, преумножает деньги, передает их детям. Поколения пройдут, пока у нас будет больше состоятельных людей. Однако большая часть все равно будет стремиться к «халяве», - отметил эксперт.

По его словам, общество находится под воздействием пропаганды легкости зарабатывания денег.

«Посмотрите, сколько развелось тренингов, на которых говорят, что можно представить, что ездишь на Ferrari, и в твою жизнь потекут деньги. Тот культ труда, который у нас был еще 30 лет назад, сейчас успешно разрушается. Да и само выражение «с трудом» ассоциируется со словом «тяжело». На самом деле, "зарабатывать с трудом" значит зарабатывать, трудясь, тратя силы и время в реализацию своих проектов», - объяснил Михаил Хорс.

В интервью НСН он дал конкретные советы, как защититься от мошенников.

«Если вы почувствовали подвох, лучше сразу уйти и постараться изучить вопрос самостоятельно или воспользоваться консультацией юриста. Признак того, что вас хотят обмануть – это большое количество вопросов, которые задает собеседник. Манипуляторы всегда задают много вопросов, но сами стараются на них не отвечать. Нам нужно уметь отказываться от детской парадигмы, что мы должны отвечать на вопросы. Мы не обязаны этого делать. Это важный навык, который современному человеку нужно развивать. Есть и другой признак того, что вас хотят «раскрутить». Всех активных продавцов учат тому, что нужно так построить диалог, чтобы потенциальный клиент согласился три раза, неважно, на какую тему. Тогда его гораздо проще склонить к сделке», - рассказал эксперт.

Хорс также дал совет, что делать, если почувствовали, что ваш близкий может стать частью финансовой пирамиды, но не осознает опасности.

«Если человек еще размышляет, тогда нет смысла жестко говорить, что он неправ. Стоит искусственно заинтересоваться и предложить вместе изучить вопрос. А затем пройти по этому пути вместе, а не подвергать сомнению его компетентность», - заключил психолог.

Отметим, что причиной распространения финансовых махинаций в России ЦБ РФ называет специфическую ментальность населения страны, а также низкий уровень финансовой грамотности. Также отмечается, что на ситуацию влияют недостаток нормативного правового регулирования, недостоверность информации для принятия решений и недостаточный информационный обмен, а также сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов и, наконец, сложность выявления и пресечения преступлений на рынке некредитных финансовых организаций.



