Центральный штаб КПРФ взял ответственность за проведение майских шествий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал о форматах празднования майских праздников.
Представители партии КПРФ в Сосновом Бору Ленинградской области подали заявление на проведение первомайской демонстрации. Об этом в ироничной форме рассказала «Общая газета Ленинградской области», отметив, что коммунисты «уже знают, когда закончится пандемия. По их «профессиональным» подсчетам - 30 апреля».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН пояснил, что всем региональным штабам было поручено подать соответствующие заявки.
«Что касается 1 и 9 мая мы повсеместно попросили наши штабы подать заявки. Мы не знаем, когда будет ослаблен режим и, какая сложится ситуация к этому времени, но мы подаем. С формой проведения определимся позже. Возможно, проведем интернет-встречи. Еще есть более недели на то, чтобы отработать формат. Чтобы посетить сегодня Красную Площадь, я тоже писал заявку и, она была удовлетворена», - рассказал Зюганов.
Он отметил, что 21 апреля состоялось всесоюзное торжественное собрание, посвященное 150-летию Владимира Ленина, в форме интернет-конференции. Где приняло участие порядка 35 тыс человек из всех союзных республик и не только - Украины, Белоруссии, Молдавии, Закавказья, Средней Азии и так далее.
«Все мы живем в нашей стране благодаря тому, что этот гений, этот выдающийся великий политик собрал, после того как спалили Российскую Империю в Первой мировой войне, нашу державу в новой форме – СССР - где труд, справедливость и дружба народов были положены в основу. Всех поздравляю с этим праздником! Сегодня мы сходили, поклонились и возложили цветы к памятникам. Благодарю всех, кто участвовал и отметил этот день», - добавил собеседник НСН.
«Общая газета Ленинградской области» отмечает, что представители КПРФ подали заявку на участие до 300 человек в массовом мероприятии - «Шествии и митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся».
Ранее фракция КПРФ в Мосгордуме предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции. Коммунисты направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросили выплатить по 20 тысяч рублей каждому москвичу - в том числе и несовершеннолетним. Также они предложили освободить малый и средний бизнес от региональных налогов. Глава столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН разъяснил инициативу соратников по партии.
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