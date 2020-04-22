Центральный штаб КПРФ взял ответственность за проведение майских шествий

Представители партии КПРФ в Сосновом Бору Ленинградской области подали заявление на проведение первомайской демонстрации. Об этом в ироничной форме рассказала «Общая газета Ленинградской области», отметив, что коммунисты «уже знают, когда закончится пандемия. По их «профессиональным» подсчетам - 30 апреля».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН пояснил, что всем региональным штабам было поручено подать соответствующие заявки.

«Что касается 1 и 9 мая мы повсеместно попросили наши штабы подать заявки. Мы не знаем, когда будет ослаблен режим и, какая сложится ситуация к этому времени, но мы подаем. С формой проведения определимся позже. Возможно, проведем интернет-встречи. Еще есть более недели на то, чтобы отработать формат. Чтобы посетить сегодня Красную Площадь, я тоже писал заявку и, она была удовлетворена», - рассказал Зюганов.

Он отметил, что 21 апреля состоялось всесоюзное торжественное собрание, посвященное 150-летию Владимира Ленина, в форме интернет-конференции. Где приняло участие порядка 35 тыс человек из всех союзных республик и не только - Украины, Белоруссии, Молдавии, Закавказья, Средней Азии и так далее.