Акция в день 150-летия Ленина прошла в Москве, несмотря на коронавирус

Памятная акция по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина прошла на Красной площади в Москве, несмотря на ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Участники мероприятия возложили цветы к Мавзолею.

На Красную площадь пришли представители и сторонники КПРФ, «Левого Фронта», Союза советских офицеров, движения «Дети войны», «Надежда России», комсомола. В связи с режимом самоизоляции сотрудники правоохранительных органов допустили к Мавзолею не всех собравшихся.

Активисты «Левого Фронта» также провели церемонию возложения цветов к памятнику основателю советского государства на Калужской (Октябрьской) площади, передает «Свободная пресса». Аналогичные акции проводятся сегодня, в день юбилея, в частном порядке по всей России.

Между тем, как сообщает сайт KP.RU, в Швейцарии отыскались следы банковского счёта, который Ленин открыл, проживая в эмиграции в этой стране, и не закрыл его перед возвращением в Россию весной 1917 года.

Выяснилось, что вождь пролетариата хранил на нем 5 швейцарских франков. Издание узнало, сколько процентов «набежало» на вклад за минувшую сотню с лишним лет.

