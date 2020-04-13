Коммунисты предлагают распечатать Фонд национального благосостояния

«Это депутаты нашей фракции в Мосгордуме предложили исходя из возможностей бюджета Москвы. С тем, чтобы пересмотреть расходную часть бюджета, исходя из сегодняшней кризисной ситуации ограничить не основные, не первостепенные расходы – на строительство, плитку, бордюры, благоустройство, освещение, чтобы помочь людям выжить просто. Не до плитки и не до бордюров сегодня, когда в Москве более миллиона безработных. Наемных работников бизнес безжалостно выбрасывает на улицу. А у них нет никакого «жирка», они живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому мы исходили из ситуации по Москве», - пояснил политик.

Однако у КПРФ есть предложение и для всей страны.

«Там есть пункт про Фонд национального благосостояния, который можно и нужно распространить на всю Россию: 8,3 трлн рублей из ФНБ нужно срочно выдавать средства – гражданам, бизнесу, чтобы он не закрывался, не отправлял людей в бессрочные отпуска, не увольнял их. И создавать льготы для реального сектора, потому что мы уже летим в яму. Скупой платит дважды. Если мы этого не сделаем сегодня, завтра в пропасть рухнет вся экономика. Это все произойдет в июне-июле. А сделка по Сбербанку, которая потребовала изъять из ФНБ более 3 трлн рублей - это не ошибка, это преступление правительства, которое это решение приняло. Не туда надо деньги сегодня направлять!» - заявил Рашкин.

Ранее Валерий Рашкин в эфире НСН объяснил позицию коммунистов заксобрания Новосибирской области и Забайкалья, которые проголосовали против предложенных Путиным поправок к Конституции.

