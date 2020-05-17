Центральной России пообещали аномальный холод на следующей неделе

В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз опубликовал ТАСС по ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — цитирует метеоролога Газета.ru.