Центральной России пообещали аномальный холод на следующей неделе

В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз опубликовал ТАСС по ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — цитирует метеоролога Газета.ru.

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов

Причиной аномальных холодов в середине мая станет приход в центральные регионы России холодных воздушных масс и- северо-западных зон континента. Почти всю предстоящую неделю – а именно шесть дней – столбик термометра будет колебаться в промежутке +12°C -+17°C, уточняют «Известия».

В Москве, по данным Гидрометцентра, воскресная температура 17 мая составит днем +14°C-+16°C, ночью — около +6°C-+8°C.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН о погоде на выходных.

«Тепла пока ждать неоткуда! Будем надеяться, что в конце следующей недели что-то изменится», - обнадежили в Гидрометцентре.

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ФОТО: www.flickr.com
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