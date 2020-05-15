Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов

Ночные заморозки могут отмечаться в регионах Северо-Западного федерального округа в течении ближайших пяти дней. Такой прогноз представил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также предупредил, что в ближайшие две ночи заморозки возможны в Московской, Тамбовской, Саратовской и Ульяновской областях.

Стабильный температурный режим около нуля с небольшими заморозками в ближайшие 5 дней прогнозируется в Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях.

Кроме того, в ближайшую субботу ночью и утром заморозки предполагаются в отдельных районах Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Костромской областей.

