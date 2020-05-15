Гидрометцентр - москвичам: Тепла не ждите!
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН о погоде на предстоящих выходных.
Погода на грядущей неделе в столичном регионе будет прохладнее, чем обычно в это время, а среднесуточная температура будет отставать от нормы примерно на 4 градуса. Об этом НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«В ночь на субботу ожидаются даже слабые заморозки. По области до -2°C. В Москве температура +2°C... +4°C, в Подмосковье 0°C... +5°C. Ночью обойдется без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве +15°C... +17°C. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. В ночь на воскресенье будет теплее, +6°C... +8°C в Москве, +3°C... +8°C по области. Днем +14°C... +16°C в Москве, будет облачно и ветрено», - добавила синоптик.
По словам метеорологов, прохладная погода сохранится и на следующей неделе, а с учетом ветра на улице будет ощущаться на пару градусов холоднее. «Тепла пока ждать неоткуда! Будем надеяться, что в конце следующей недели что-то изменится», - обнадежили в Гидрометцентре.
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