Центр занятости населения предлагает москвичам более 40 тысяч вакансий
Более 40 тыс. новых вакансий для москвичей имеется в центре занятости «Моя работа». Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, даже сегодня отдельные отрасли и компании продолжают прием сотрудников. Заммэра отметила, что центр занятости контактирует с крупнейшими работодателями, добавив, что за последние 2 недели более тысячи горожан нашли работу.
В частности, повышенный спрос отмечается на специалистов по логистике, курьеров, операторов колл-центров, менеджеров по онлайн-продажам, а также водителей. Также востребованы в настоящее время IT-специалисты.
Ранее сегодня сообщалось, что практически каждый третий (32%) из опрошенных в апреле жителей Москвы заявил, что временно перестал работать на фоне ситуации с коронавирусом и введёнными ограничениями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир».
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