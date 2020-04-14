Центр занятости населения предлагает москвичам более 40 тысяч вакансий

По словам Раковой, даже сегодня отдельные отрасли и компании продолжают прием сотрудников. Заммэра отметила, что центр занятости контактирует с крупнейшими работодателями, добавив, что за последние 2 недели более тысячи горожан нашли работу.

В частности, повышенный спрос отмечается на специалистов по логистике, курьеров, операторов колл-центров, менеджеров по онлайн-продажам, а также водителей. Также востребованы в настоящее время IT-специалисты.

Ранее сегодня сообщалось, что практически каждый третий (32%) из опрошенных в апреле жителей Москвы заявил, что временно перестал работать на фоне ситуации с коронавирусом и введёнными ограничениями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир».

