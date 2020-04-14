Треть москвичей приостановила работу из-за Covid-19
Практически каждый третий (32%) из опрошенных в апреле жителей Москвы заявил, что временно перестал работать на фоне ситуации с коронавирусом и введёнными ограничениями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир».
12% опрошенных при этом уточнили, что потеряли работу. Среди них довольно много людей в возрасте 45-60 лет, говорится в материалах холдинга.
Ещё 30% респондентов рассказали, что теперь работают неполный рабочий день, столько же горожан отметили, что у них с работой и доходами ничего не поменялось.
Ранее глава Счётной платы Алексей Кудрин прогнозировал, что уровень безработицы в стране на фоне кризиса может вырасти в три раза.
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