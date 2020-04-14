Треть москвичей приостановила работу из-за Covid-19

12% опрошенных при этом уточнили, что потеряли работу. Среди них довольно много людей в возрасте 45-60 лет, говорится в материалах холдинга.

Ещё 30% респондентов рассказали, что теперь работают неполный рабочий день, столько же горожан отметили, что у них с работой и доходами ничего не поменялось.

Ранее глава Счётной платы Алексей Кудрин прогнозировал, что уровень безработицы в стране на фоне кризиса может вырасти в три раза.

