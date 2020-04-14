Волонтерами акции «Мы вместе» стали более 12 тысяч москвичей

Больше 12 тысяч неравнодушных жителей столицы зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф в рамках всероссийской акции «Мы вместе».



Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, цель данной акции — оказание помощи многодетным семьям и пожилым людям, которым нужна помощь в условиях введенного режима самоизоляции.



В мэрии отметили, что добровольцы приобретают и доставляют людям продукты питания, лекарства, а также предметы первой необходимости. Звонки от граждан по номеру 8-800-200-34-11 принимают два оперативных колл-центра, они уже зафиксировали более 55 тысяч обращений. За это время было осуществлено 11 тысяч доставок.



Все добровольцы проходят виртуальное обучение, а затем инструктаж в волонтерском штабе. Волонтеры, все без исключения, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

