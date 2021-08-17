Центр «Вектор» сообщил о регистрации «ЭпиВакКороны-Н» в течение августа
Модернизированная вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» должна быть зарегистрирована в течение августа. Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он отметил, что у Минздрава РФ есть все необходимые для этого данные, пишут «Известия».
Максютов напомнил, что специалисты «Вектора» успешно завершили промежуточный этап клинических испытаний обновленного препарата месяц назад и сдали первый пакет документов в Минздрав РФ в начале июля.
А ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что обращения на поставку или трансфер производства вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» российского производства поступили от более 50 стран.
По его словам, научный центр прежде всего сосредоточен на внутреннем спросе, а переговоры с другими странами ведет компания «Герофарм». В настоящее время заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией.
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