Центр «Вектор» сообщил о регистрации «ЭпиВакКороны-Н» в течение августа

Модернизированная вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» должна быть зарегистрирована в течение августа. Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он отметил, что у Минздрава РФ есть все необходимые для этого данные, пишут «Известия».

Максютов напомнил, что специалисты «Вектора» успешно завершили промежуточный этап клинических испытаний обновленного препарата месяц назад и сдали первый пакет документов в Минздрав РФ в начале июля.