Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

Ранее руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов сделал вывод, что при тяжелом течении заболевания пациент может получить пожизненный иммунитет к COVID-19. Свои выводы он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

Минздрав уже приступил к регистрации "ЭпиВакКорона" и планирует завершить все необходимые процедуры до 15 октября.

По прошествии регистрации клинические испытания продолжатся. Представители «Вектора» предполагают, что в них примут участие около 3000 добровольцев.

Первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 - тоже российская. Она была зарегистрирована в августе под названием "Спутник-V" ("ГамКовидВак").

