Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса
Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вакцину "ЭпиВакКорона" против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.
Институт получил три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса.
Препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и способствует формированию иммунитета к коронавирусу.
Ранее руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов сделал вывод, что при тяжелом течении заболевания пациент может получить пожизненный иммунитет к COVID-19. Свои выводы он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».
Минздрав уже приступил к регистрации "ЭпиВакКорона" и планирует завершить все необходимые процедуры до 15 октября.
По прошествии регистрации клинические испытания продолжатся. Представители «Вектора» предполагают, что в них примут участие около 3000 добровольцев.
Первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 - тоже российская. Она была зарегистрирована в августе под названием "Спутник-V" ("ГамКовидВак").
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- В московском транспорте маски можно будет купить за пять рублей
- Власти Турции рассказали о переговорах с Россией по Карабаху
- МЧС проверит системы оповещения населения 2 октября
- Сбежавших в Дагестане рецидивисты задержаны в Калмыкии
- Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru