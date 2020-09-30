Центр «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса

Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на вакцину "ЭпиВакКорона" против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента.

Институт получил три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса.

Препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов. Он вызывает иммунную реакцию к патогену и способствует формированию иммунитета к коронавирусу.

Назван регион - лидер по иммунитету к коронавирусу

Ранее руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов сделал вывод, что при тяжелом течении заболевания пациент может получить пожизненный иммунитет к COVID-19. Свои выводы он сделал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1».

Минздрав уже приступил к регистрации "ЭпиВакКорона" и планирует завершить все необходимые процедуры до 15 октября.

По прошествии регистрации клинические испытания продолжатся. Представители «Вектора» предполагают, что в них примут участие около 3000 добровольцев.

Первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19 - тоже российская. Она была зарегистрирована в августе под названием "Спутник-V" ("ГамКовидВак").

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПрививкаВакцина
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