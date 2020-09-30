Назван регион - лидер по иммунитету к коронавирусу
Не менее 50% жителей Калининградской области, у которых взят тест на антитела к коронавирусу, продемонстрировали иммунный ответ, этот регион – лидер по данному показателю. Такие данные в интервью НТВ озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она также оценила вероятность ввода новых ограничений из-за коронавируса. По сведениям Поповой, на сегодня в шести из восьми округов не фиксируется существенных изменений в состоянии и в цифрах.
Ощутимый рост инфицирования отмечается в двух федеральных округах, в том числе и в Центральном. В связи с таким положением вещей, вводить какие-либо особые ограничительные меры не планируется, подчеркнула глава Роспотребнадзора, передает РИА ФАН.
Затронула Анна Попова и тему вакцины против COVID-19. Она подтвердила завершение клинического этапа испытаний субстанции, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», отмечает RT. Это вторая отечественная вакцина после «Вектора-V» НИИ им. Гамалеи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru