Назван регион - лидер по иммунитету к коронавирусу

Не менее 50% жителей Калининградской области, у которых взят тест на антитела к коронавирусу, продемонстрировали иммунный ответ, этот регион – лидер по данному показателю. Такие данные в интервью НТВ озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также оценила вероятность ввода новых ограничений из-за коронавируса. По сведениям Поповой, на сегодня в шести из восьми округов не фиксируется существенных изменений в состоянии и в цифрах.

Ощутимый рост инфицирования отмечается в двух федеральных округах, в том числе и в Центральном. В связи с таким положением вещей, вводить какие-либо особые ограничительные меры не планируется, подчеркнула глава Роспотребнадзора, передает РИА ФАН.

Затронула Анна Попова и тему вакцины против COVID-19. Она подтвердила завершение клинического этапа испытаний субстанции, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», отмечает RT. Это вторая отечественная вакцина после «Вектора-V» НИИ им. Гамалеи.

