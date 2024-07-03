Центр мусульман Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России
Ношение никаба наносит практический ущерб мусульманскому сообществу и представляет угрозу для межрелигиозных и межнациональных отношений в современной России. К такому выводу пришли в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), сообщает ТАСС.
В организации подчеркнули важность следования принципу "не наврeди и себе, и исламу, и всему общeству". В этой связи Центр заявил, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других головных уборов, скрывающих лицо, наносит практический вред мусульманам и угрожает межрелигиозным и межнациональным отношениям.
В КЦМСК призвали мусульман к совершению благих деяний, которые действительно предписаны религией.
В центре также обратили внимание на то, что ислам предписывает закрытие частей тела, оставляя открытыми лицо, кисти рук и ступни ног, что подразумевает ношение хиджаба, где лицо остается открытым.
Муфтии подчеркнули, что речи о запрете хиджаба не идет и не может идти и напомнили, что законодательство России не ограничивает ношение хиджаба, а также позволяет фотографироваться в хиджабе для получения паспорта, передает «Радиоточка НСН».
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