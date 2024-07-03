Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов, заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов. Его обращение опубликовал официальный Telegram-канал муфтията Дагестана.

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«Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности республики, и на основании вынесенного вчера заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - заявил Салимов.

Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что вынесет фетву о запрете никаба, чтобы в ближайшее время запретить использование атрибута в республике. Фетва в исламе - обязательное решение по какому-либо вопросу, которое выносит руководство духовного управления мусульман, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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