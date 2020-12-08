Центр имени Гамалеи заявил о готовности производить «Спутник V» на Украине

Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовы производить отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине и подать документы для её регистрации. Как пишет РИА Новости, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр имени Гамалеи. Там он встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

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Стороны обсудили вопросы использования российских разработок на Украине.

Между тем, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой к канцлеру Германии Ангеле Меркель поспособствовать в получении вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно компаниями BioNTech и Pfizer. Этот вопрос он поднял в ходе телефонного разговора с лидером ФРГ.

Зеленский также выразил заинтересованность Киева в вакцине, разработка которой идёт в рамках проекта международного фонда COVAX. При этом ранее Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской COVID-вакцины, пообещав испытать её на себе в случае успеха.

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ФОТО: РИА Новости
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