Украинские депутаты считают отказ от российской вакцины соучастием в убийстве украинцев
Отказ властей Украины от вакцины российского производства от коронавируса без обеспечения какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан, сообщает телеканал «112» со ссылкой на депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Олега Волошина.
По его словам, Украина могла бы запустить производство российской вакцины на своей территории по лицензии, как в Белоруссии.
Депутат задался вопросом о том, как политику можно ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью граждан.
Тем временем, первые образцы российской вакцины от COVID-19 доставлены в Венгрию.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, образец российского препарата прибыл в Будапешт.
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