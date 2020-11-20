Украинские депутаты считают отказ от российской вакцины соучастием в убийстве украинцев

Отказ властей Украины от вакцины российского производства от коронавируса без обеспечения какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан, сообщает телеканал «112» со ссылкой на депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Олега Волошина.

По его словам, Украина могла бы запустить производство российской вакцины на своей территории по лицензии, как в Белоруссии.