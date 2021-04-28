Центр имени Гамалеи отверг претензии Бразилии к «Спутнику V»

Руководство НИЦЭМ имени Гамалеи отвергло претензии бразильского регулятора Anvisa к вакцине против коронавируса "Спутник V", поскольку они научно не обоснованы. Об этом сообщает на сайте вакцины в среду.

По словам команды разработчиков препарата, претензии не могут рассматриваться в научном сообществе или среди медицинских регуляторов. В центре им. Гамалеи пришли к выводу, что отказ от одобрения "Спутника V" имеет "политический характер".

Команда вакцины в своем заявлении отметила, что аденовирус, который переносит частицу коронавируса в организм, не может воспроизводиться, поэтому не представляет опасности для вакцинируемого. Кроме того, разработчики напомнили о 4-ступенчатой технологии очистки вакцины.

Также руководство центра указало на тот факт, что бразильская организация Anvisa была допущена ко всей необходимой документации, а также к научным площадкам и производственным мощностям. Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Бразилия отказалась от импорта отечественной вакцины под влиянием США.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:БразилияВакцина
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