Лавров прокомментировал решение Бразилии по «Спутнику V»

США не скрывают своего давления на страны региона по теме вакцины, заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, Бразилия отказалась от импорта «Спутника V» под влиянием Соединенных Штатов.

Лавров отметил, что американцы уже не стесняются публично диктовать свои условия. Он добавил, что в Бразилии возмущены отказом от российской вакцины. По словам министра, даже канцлер Германии Ангела Меркель говорит о том, что можно использовать «Спутник V».